Wetterrekorde auch an der Westküste

Schleswig-Holstein hat gestern einen Rekord gebrochen. Es war laut Deutschem Wetterdienst der heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Am Wärmsten an der Westküste war es am Flugplatz Itzehoe (Kreis Dithmarschen) mit 36,9 Grad. Ein Top-Wert seit 2006. Damals kletterte das Thermometer laut Deutschem Wetterdienst dort auf 36,2 Grad. Verhältnismäßig kühl war es dagegen mit 25 Grad am Südhafen von Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Brennendes Schiff auf dem NOK gelöscht und in Hafen geschleppt

Das auf dem Nord-Ostsee-Kanal auf Höhe Schenefeld ausgebrannte Segelboot ist laut Rettungsleitstelle bereits nach Brunsbüttel in den Hafen geschleppt worden. Mittwochnachmittag war es mit einer Person an Bord in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mit einer Kanalfähre zum Unglücksort gefahren werden. Die Einsatzkräfte konnten die Person rechtzeitig vom Segelboot retten. Es gab keine Verletzten. Nach den Löscharbeiten wurde ein sogenannter Ölschlängel um das Boot gelegt. Dieser sollte verhindern, dass Betriebsstoffe wie Öl und Benzin ins Wasser gelangen. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Bohrplattform Mittelplate soll mehr Erdöl fördern dürfen

Zur Sicherung der Energieversorgung ist aus Sicht des schleswig-holsteinischen Umweltministers Tobias Goldschmidt eine vorübergehende Erhöhung der Ölförderung im Wattenmeer trotz der damit verbundenen ökologischen Belastungen akzeptabel. In der Nordsee vor Büsum befinden sich zwei Millionen Tonnen Erdöl, die Wintershall Dea als Betreiber der Bohrinsel Mittelplate bisher nicht anrühren durfte. Sollten sich Unternehmen und Landesregierung einigen, könnte Wintershall Dea das zusätzliche Vorkommen ab 2025 fördern. Der NABU kritisiert die Überlegungen, zusätzliches Öl im Nationalpark Wattenmeer zu fördern, weil wieder einmal der Umweltschutz eine untergeordnete Rolle spiele. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

Schwimmendes LNG Terminal in Brunsbüttel

Zum Jahreswechsel soll in Brunsbüttel vorübergehend ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb gehen. Die geplante Laufzeit beträgt etwa vier Jahre. Anfang September starten dafür nun Infrastruktur-Bauarbeiten. Das hat das Energiewendeministerium bekannt gegeben. Der Hafen bekommt einen neuen Anlegeplatz, Messtechnik und weitere Anschlüsse. Über das LNG-Terminal können dann 3,5 Milliarden Kubikmeter ins deutsche Gasnetz eingespeist werden. Das entspricht etwa 4 Prozent des deutschen Gasbedarfs. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 8:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Dithmarschen bei 570,3. Für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 601,0 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 611,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 609,4. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 08:30 Uhr

