Kieler Woche 2024: Programm, Musikhighlights und Feuerwerk Stand: 18.06.2024 10:21 Uhr Am Freitag (21. Juni) beginnt das größte Segelevent der Welt und zugleich größte Sommerfest im Norden Europas: die Kieler Woche. Mehr als 500 Programmpunkte laden zum Flanieren, Staunen und Genießen ein.

Die Eröffnungszeremonie steigt am 22. Juni um 19.15 Uhr auf der Rathausbühne. Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Ex-Holstein-Kiel-Spieler Fin Bartels werden gemeinsam das Startsignal mit dem Typhon geben. Das traditionelle Anglasen übernimmt Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Um sich von der Fußball-Europameisterschaft abzulenken oder sich die Zeit zwischen den Spielen zu vertreiben, gibt es auch in diesem Jahr viele Programmpunkte. Darunter auch spezielle Angebote für Kinder und Senioren. Neu in diesem Jahr ist auch eine App mit allen Programmpunkten in der Übersicht.

Welten entdecken auf dem Internationalen Markt

Auf dem Internationalen Markt kann man in verschiedene Kulturen abtauchen. 35 Länder sind dabei und zeigen landestypische Handwerkskunst sowie kulinarische Besonderheiten. Wer also herausfinden möchte, was Bofrot aus Ghana und Nasi Padang aus Indonesien ist oder wie sich Samosas aus Indien und Kenia unterscheiden, kann an allen Tagen von 11 bis 0 Uhr über den Internationalen Markt gehen, freitags und samstag sogar bis 1 Uhr nachts.

Begleitet wird der Ausflug auf dem Internationalen Markt von den Acts auf der Rathausbühne. Das Motto in diesem Jahr lautet "Festival der Vielfalt".

Konzerte: Viele Bühnen setzen auf Newcomer und lokale Musiker

Zu den musikalischen Top-Acts in diesem Jahr zählen Juli, Patrice, Stanfour, Stefanie Heinzmann, Max Giesinger und VIZE. Auf der Rathausbühne übernimmt der NDR an vier Tagen das Bühnenprogramm mit verschiedenen Konzerten. "Zusätzlich zu den Top-Acts setzt die Rathausbühne in diesem Jahr noch stärker auf kleine Momente. Wir geben Local Heroes eine Stimme und die Möglichkeit, vor großem Publikum zu spielen", verrät Ronald Köster, Projektleiter Rathausbühne im Kieler-Woche-Büro.

In diesem Jahr bietet NDR Schleswig-Holstein auf der Rathausbühne Stanfour (Dienstag, 25. Juni, 22.15 - 23.30 Uhr). Eine Hommage an den britischen Weltstar Rod Stuart ("I am Sailing") bietet Mr Rod (Donnerstag 27. Juni, 20 - 21.30 Uhr). Außerdem treten auf der Rathausbühne unter anderem Pietro Lombardi, voXXclub und Tiffany auf. NDR 2 präsentiert einige Newcomer auf der Bühne, wie zum Beispiel PaulWetz und NOA LONE. NDR 2 präsentiert auf der Bühne in diesem Jahr einige Newcomer.

Keine Kieler Woche ohne Feuerwerk(e)

Das traditionelle Abschlussfeuerwerk findet am Sonntag, 30. Juni, von 23 bis 23.30 Uhr statt. An ausgewählten Tagen gibt es zum Nightglow auch ein anschließendes Feuerwerk. Davor kann man Heißluftballons im Takt zur Musik aufleuchten sehen.



Willer Balloon Sail mit Feuerwerk : 22., 26. und 29. Juni jeweils ab 22.30 Uhr, Nordmarksportfeld

: 22., 26. und 29. Juni jeweils ab 22.30 Uhr, Nordmarksportfeld Segelfeuerwerk in Schilksee: 26. Juni von 23 bis 23.30 Uhr, Olympiazentrum in Schilksee

26. Juni von 23 bis 23.30 Uhr, Olympiazentrum in Schilksee Barockfeuerwehr im Open Park: 29. Juni von 23 bis 23.20 Uhr, Werftpark Kiel, Ostring 187 A

im Open Park: 29. Juni von 23 bis 23.20 Uhr, Werftpark Kiel, Ostring 187 A Lasershow und Feuerwerk: 22. und 29. Juni um 23.45 Uhr, Bootshafen in Kiel

Zwischen Segelregatta und Windjammerparade

Kernveranstaltung der KiWo 2024 sind die Segelwettbewerbe. Am 22. Juni fällt der Startschuss für die diesjährigen Segelregatten. Seglerinnen und Segler aus 50 Nationen treten in acht olympischen Disziplinen und elf internationalen Bootsklassen an. Die beste Aussicht auf die Segelevents hat man von Schilksee aus. Dort und auf den Media Walls im Stadtgebiet werden die Wettbewerbe auch live übertragen. Weitere Programmpunkte sind die Aalregatta (22. - 23. Juni), der Kiel-Cup (24. - 26. Juni), der Senatspreis (26. - 27. Juni) und die Regatta zum Silbernen Band (28. - 29. Juni).

Ein Höhepunkt ist die Windjammerparade am 29. Juni, traditionell angeführt von dem Segelschulschiff "Gorch Fock". Die Parade startet um 11 Uhr.

Open Ship und Rundfahrten - Schiffe zum Anfassen

Beim Open Ship gibt es am Marinestützpunkt Swinemünder Straße vom 22. bis 28. Juni die Möglichkeit, sich ein Marineschiff einmal genauer anzuschauen. Die Deutsche Marine erwartet auf ihrem Stützpunkt Kiel-Wik rund 40 Boote und Schiffe aus 16 Nationen. Ein besonderer Höhepunkt ist der Besuch des Segelschulschiffes "Gloria" aus Kolumbien, das auch im Rahmen von Open Ship besichtigt werden kann. Das Forschungsschiff "FS Alor" am Anleger Geomar an der Kiellinie lädt am 28. Juni von 10 bis 17 Uhr ebenfalls zum Entdecken ein.

Außerdem werden jeden Sonnabend und Sonntag der Kieler Woche jeweils von 13 bis 15 Uhr Ausfahrten mit dem Museumsschiff "Bussard" angeboten. Abfahrt ist der Seegartenplatz vor dem Kieler Schloss.

KiWo-Programm für Kinder

Auf dem Woderkant Festival gibt es täglich von 11 bis 19 Uhr Kinderschminken und Blumenkränze zu binden. Auf der Schlaumachwiese an der Kiellinie können Kinder jeden Tag bei spannenden Aktionen und Experimenten mitmachen und ausprobieren. Die Spiellinie am Düsternbrooker Weg 8 lädt täglich zu einer "Reise durch die Zeit" ein (werktags 14 bis 18 Uhr, am Wochenende 11 bis 18 Uhr).

Angebote für Senioren: gratis ÖPNV-Ticket und Rundfahrt

Für ältere Personen, die mobilitätseingeschränkt sind, gibt es einen speziellen Fahrrad-Rikscha-Dienst. In einer Kooperation mit dem Verein "Radeln ohne Alter Kiel e.V." unternehmen ausgebildete Fahrerinnen und Fahrer jeweils für ein oder zwei Personen kostenlose Rundfahrten zu unterschiedlichen Veranstaltungsorten. Die Fahrgäste können mitbestimmen, zu welchen Orten sie möchten. Eine Rundfahrt dauert etwa ein bis zwei Stunden.

Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen haben bei der Howe-Fiedler-Stiftung und dem "Verein Groschendreher - Kieler Bündnis gegen Altersarmut e.V." die Möglichkeit, ein gratis Kieler-Woche-Ticket für Bus und Bahn zu bekommen. Mit beiden Angeboten kommen die Inhaberinnen und Inhaber eines Seniorenpasses dann auch pünktlich zum kostenfreien Tanztee am Donnerstag, den 20. Juni von 16 bis 20 Uhr im Bayernzelt an der Kiellinie.

Gutscheinaktion für Menschen mit geringem Einkommen

Für Inhaberinnen und Inhaber eines Kiel-Passes oder Seniorenpasses gibt es in diesem Jahr eine Gutscheinaktion. Diese enthält je zwei Kieler-Woche-Gutscheine im Wert von jeweils fünf Euro. Sie können an allen Essens- und Getränkeständen sowie Fahrtgeschäften eingelöst werden. Einzige Ausnahme: Alkoholhaltige Getränke und Pfandgelder sind von der Aktion ausgenommen.

Seit dem 10. Juni gibt es die Gutscheine an der Infothek im Amt für Soziale Dienste (Stephan-Heinzel-Straße 2, Wilhelmsplatz) immer montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags zusätzlich von 13 bis 16 Uhr. Mittwochs hat die Infothek geschlossen.

Oberbürgermeister Kämpfer: Kieler Woche lebt von den Menschen

"Die Kieler Woche ist ein Gesamtkunstwerk, das beides bietet: die ganz großen Höhepunkte und die kleinen feinen Momente. Das macht unser Segel- und Sommerfestival so einzigartig", erklärt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Die Kieler Woche lebe vor allem von den vielen Menschen, die sich dafür engagierten und alles organisierten, so Kämpfer weiter.

Programmheft in App verfügbar

Eine der Neuheiten in diesem Jahr ist, dass es alle Veranstaltungen und Aktionen des internationalen Events auch in einer kostenlosen App zum Durchstöbern gibt. Nutzerinnen und Nutzer können Programmpunkte, die sie nicht verpassen wollen, mit dem persönlichen Kalender auf ihrem Smartphone synchronisieren. Dazu gibt es einen Lageplan, der unter anderem Bühnen, Toiletten, Wasserspender und bewachte Fahrradparkplätze ausweist. Unter dem Namen "UpVisit" ist die App im App Store und im Google Play Store zu finden.

Das ganze Programm ist auch online nachzulesen.

