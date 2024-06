Hämmern, Malen, Staunen: Kieler Woche Highlights für Kinder Stand: 19.06.2024 16:14 Uhr Vom 22. bis zum 30. Juni 2024 findet die Kieler Woche statt. Auch für Kinder gibt es ein umfangreiches kostenloses Programm - etwa auf der Spiellinie auf der Krusenkoppel. Die Highlights im Überblick.

von Lisa Pandelaki

Spiellinie auf der Krusenkoppel: Herz des Kinderprogramms

Das Herzstück der Kinder-Angebote während der Kieler Woche ist die Spiellinie auf der Krusenkoppel in Kiel. Sie steht unter dem Motto "Reise durch die Zeit", denn die Spiellinie feiert in diesem Jahr 50. Jubiläum. Europas größtes Kinder-Kultur-Angebot unter freiem Himmel gibt es laut Veranstalter bereits seit 1974. Neben einem Lehmbad und einer Hüpflandschaft gibt es insgesamt 15 Workshops, bei denen Kinder malen, schminken oder nähen können und vieles mehr.

Öffnungszeiten der Spiellinie



Montag bis Freitag: 14 bis 18 Uhr.

14 bis 18 Uhr. Sonnabend und Sonntag: 11 bis 18 Uhr

Kinderkonzerte auf der Krusenkoppel: Zappelbande und Blindfische

Zum bunten Angebot auf der Krusenkoppel gehören täglich auch Kinder-Konzerte. Frau Pries und die Zappelbande lassen die Kinderlieder von Matthias Meyer-Göllner auf der Kieler Woche weiterleben. Hanne Pries und die Zappelbande, bestehend aus Uli, Nils und Fred, laden in ihrem Programm "Von Vampirkarate bis 1.000 Segel" zum Mitmachen ein. Coole Musik für Kids bieten Die Blindfische am zweiten Wochenende der Kieler Woche auf der Krusenkoppel. Mit alten Hits und Zukunftsmusik wollen die Musiker die Kinder begeistern.

Sonnabend (22. Juni), Montag (24. Juni), Dienstag (25. Juni) sowie Donnerstag (27. Juni) : Frau Pries und die Zappelbande um 15 Uhr auf der Freilichtbühne

: Frau Pries und die Zappelbande um 15 Uhr auf der Freilichtbühne Freitag (28. Juni) bis Sonntag (30. Juni): Die Blindfische um 15 Uhr auf der Freilichtbühne

Kasperle-Theater, Märchen, Gedichte und Walking Acts

Zum täglichen Angebot an der Spiellinie auf der Krusenkoppel gehört das Hoppe Kasperle Theater. Auf der Waldbühne erleben Kinder lustige Abenteuer. Das Theater präsentiert einen bunten Programmmix der vergangenen Jahre und zeigt auch neue Stücke. Die Vorstellungen finden auf einer kleinen Lichtung im oberen Teil des Geländes statt. Vorhandene Sitzplätze sind schnell belegt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, bringt eine Decke mit, um das Stück auch vom steinigen Boden aus verfolgen zu können.

Vorführungen des Kasperle-Theaters



Sonnabend (22. Juni): 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr

14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Sonntag (23. Juni) : 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr

: 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Montag (24. Juni) bis Freitag (28. Juni) : 14 Uhr, 15 Uhr, 17.15 Uhr

: 14 Uhr, 15 Uhr, 17.15 Uhr Sonnabend (29. Juni) : 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr

: 12 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr Sonntag (30. Juni): 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr

Täglich ist auch der Meister der Zeiten alias Beatus Futurus Tempus auf der Wiese unterwegs. Barney B. Hallmann nimmt in seinen Geschichten die Kinder mit in vergangene und zukünftige Epochen. Kinder können Märchen und Gedichten lauschen. Der Walk Act Zeit-Zauber-Tanz ergänzt das tägliche Angebot auf der Krusenkoppel. In einem Kokon steckt das geheimnisvoll schillernde Urli. Gemeinsam mit der zauberhaften Tanzfee können Kinder es lebendig werden lassen. Von Mittwoch bis Sonntag unterstützt dann die 213 Jahre alte Schildkröte O’Ma Keye als Walking Act. Mit ihrem neugierigen Urenkel Kilpikonna, der Birkenfee und dem Waldelf will O’Ma Keye die Welt entdecken.

Vorführungen vom Meister der Zeiten



Sonnabend (22. Juni): 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr

14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Sonntag (23. Juni) : 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr

: 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Montag (24. Juni) bis Freitag (28. Juni) : 14.45 Uhr, 15.45 Uhr, 16.45 Uhr

: 14.45 Uhr, 15.45 Uhr, 16.45 Uhr Sonnabend (29. Juni) : 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr

: 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr Sonntag (30. Juni): 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr

Playground im Schlosspark und Junge Bühne im Ratsdienergarten

Im Kieler Ratsdienergarten gibt es täglich von 13 bis 18 Uhr ein kreatives Mitmachfest mit Sport, Kunst und Jugendkultur für Kids von zehn bis 17 Jahren. Highlights sind Punkrock-Yoga, KI-Workshops, Parcours und Sommerspiele. Zum Angebot zählt auch eine Festival-Bücherei, Flow-Arts, Cosplay und Street-Art.

Auf der Jungen Bühne im Ratsdienergarten startet am Freitag (28. Juni, 15 bis 18 Uhr) der Krach-Mach-Tach, der Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen schafft. Auf der Bühne werden verschiedene inklusive Gruppe ihr Können präsentieren. Am Sonntag (30. Juni, 14 bis 16 Uhr) startet der 8. Kieler Woche U20 Poetry Slam auf der Jungen Bühne.

Daneben schieben auch wieder einige Schiffe ihre Planke aus, um Besucher alles an Bord erkunden zu lassen. Während der Kieler Woche 2024 lässt sich zum Beispiel das Schiff der Bundespolizei "BP 84 Neustadt" erkunden. Auch das Forschungsschiff "Alkor" des Geomar präsentiert sich mit offenen Türen auf der Kieler Woche.

Open Ship der Bundespolizei See : Sonnabend (22. Juni) bis Sonntag (23. Juni) 11 bis 17 Uhr im Marinestützpunkt sowie Montag (24. Juni) bis Donnerstag (27. Juni) 10 bis 17 Uhr am Bahnhofskai

: Sonnabend (22. Juni) bis Sonntag (23. Juni) 11 bis 17 Uhr im Marinestützpunkt sowie Montag (24. Juni) bis Donnerstag (27. Juni) 10 bis 17 Uhr am Bahnhofskai Open Ship der Deutschen Marine : Sonnabend (22. Juni) bis Sonntag (23. Juni) von 11 - 17 Uhr im Marinestützpunkt, Einlass über Südwache

: Sonnabend (22. Juni) bis Sonntag (23. Juni) von 11 - 17 Uhr im Marinestützpunkt, Einlass über Südwache Open Ship auf dem Forschungsschiff ALKOR des GEOMAR: Freitag (23. Juni) 11 bis 17 Uhr vor dem Aquarium direkt an der Kiellinie

Theatervorstellungen im Hoftheater

Am Kieler-Woche-Hoftheater gibt es täglich wechselnde Vorführungen. Die Kinder können im Figurentheater Herrn Tiger beim selbstständig werden begleiten, Kira, das mutige Kaninchen, im Rollstuhl begleiten, mit Fingerpuppen die Geschichte von Dornröschen erleben.

Kieler Woche 2024: Highlights am Hoftheater für Kinder Freitag, 22. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Kira kann's ab vier Jahren Sonnabend, 23. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Tigerwild ab vier Jahren Montag, 24. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Pfoten hoch! ab drei Jahren Dienstag, 25. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Dornröschen Erzähltheater ab drei Jahren Mittwoch, 26. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Hase & Igel oder Augen auf beim Dauerlauf ab fünf Jahren Donnerstag, 27. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Schneewittchen - Ein Haushaltsdrama ab vier Jahren Freitag, 28. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Der Wolf und die 7 Geißlein ab vier Jahren Sonnabend, 29. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Humboldts kleine Naturstunde ab sechs Jahren Sonntag, 30. Juni: 14.45 Uhr, 16 Uhr, 17.15 Uhr Rapunzel ab vier Jahren

Kinderschminken, Mitmachzirkus, Schlaumachwiese

Wer lieber selbst Bücher zu Hand nimmt und die Geschichten nachlesen möchte, kann das jeden Tag zwischen 11 und 19 Uhr in der Leseraupen Ecke auf dem Woderkant-Festival tun. Zur gleichen Zeit haben Kinder hier auch die Möglichkeit sich zu schminken oder schminken zu lassen. Zirkusluft schnuppern lässt sich am Sonnabend (22. Juni) und Freitag (28. Juni) zwischen 15 und 18 Uhr beim Muddi Markt. Hier steht ein Mitmachzirkus bereit mit Workshops zum Jonglieren mit Keulen, Bällen oder Ringen.

Auf der Schlaumachwiese beim Geomar gibt es ein breites Angebot rund um die Themen Meer, Abfallvermeidung, fairer Handel und Natur zum Anfassen, das es täglich zwischen 14 und 18 Uhr (am Wochenende bereits ab 12 Uhr) zu erleben gibt.

Eigentlich war die Bilder-Segelparade ein Trostpflaster während Corona, als die Kieler Woche nicht im gewohnten Umfang stattfinden konnte. Doch sie kam so gut an, dass es sie auch in diesem Jahr wieder gibt. Am Sonnabend, 22. Juni, 14 Uhr schippern deshalb wieder von Kindern gemalte, animierte Segelboote über die Leinwand des Metro-Kinos.

Beim Open Park verwandelt sich der Volkspark in eine Spaßlandschaft mit Kultur, Kleinkunst, Hüpfburg, Mitmachzirkus und Barockfeuerwerk (Sonnabend, 29. Juni, 14 - 23 Uhr und Sonntag, 30. Juni, 14 - 18 Uhr).

