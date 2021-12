Neue Landesverordnung: Tanz in der Disko nur noch mit Maske Stand: 23.12.2021 17:32 Uhr Clubs und Diskotheken dürfen in Schleswig-Holstein vom 28. Dezember an nur noch mit halber Kapazität öffnen. Das hat das Kabinett am Donnerstag in seiner neuen Corona-Landesverordung beschlossen.

Zudem müssen Disko- und Kneipengänger Masken tragen, auch beim Tanzen. Es gilt die 2G plus-Regel. Nur Geimpfte und Genesene mit einem aktuellen Corona-Test dürfen die Bars und Clubs betreten. Es sei denn, jemand hat schon vor mindestens zwei Woche eine Auffrischungsimpfung bekommen - für geboosterte Gäste entfällt der zusätzliche Test. Maximal 1.000 Gäste sind erlaubt und sie dürfen Getränke oder Speisen nur an festen Steh- oder Sitzplätzen an Tischen verzehren.

Großveranstaltungen untersagt

Die Kapazitätsbeschränkungen, 2G plus und Maskenpflicht gelten auch bei Tanzpartys, Bällen oder vergleichbaren Veranstaltungen in Gaststätten. Zudem untersagt die neue Corona-Verordnung Großveranstaltungen wie Konzerte oder Sportevents mit mehr als 1.000 Zuschauern drinnen und draußen.

AUDIO: Neue Landesverordnung ist da (1 Min)

Treffen nur mit zehn Personen

Zudem sind ab dem 28. Dezember Treffen im privaten Raum nur noch mit maximal zehn Personen möglich - auch wenn die Teilnehmer geimpft oder genesen sind. Es sei denn, alle Personen gehören zu einem Haushalt. Kinder unter 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Behörden können Maßnahmen anordnen

Für Straßen, Plätze und sonstige Flächen, auf denen zu Silvester viele Menschen zusammenkommen könnten, können die Behörden Kontakte auf bestimmte Gruppengrößen beschränken. Außerdem können sie Maßnahmen anordnen, zum Beispiel, dass ein Mindestabstand eingehalten werden muss. Die Verordnung gilt bis einschließlich 18. Januar 2022.

Günther: Handeln Sie verantwortungsvoll

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) appelierte am Donnerstag: "Meine Bitte an die Bürgerinnen und Bürger auch für die bevorstehenden Festtage lautet: Handeln Sie weiter so verantwortungsbewusst wie in der Vergangenheit, auch über Weihnachten und Silvester, damit wir unseren erfolgreichen Kampf gegen Corona fortsetzen können."

