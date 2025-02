Neuer Bundestag: Sebastian Schmidt (CDU) aus SH ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:33 Uhr Der Bankkaufmann und Betriebswirt Sebastian Schmidt ist 2025 erstmals im Bundestagswahlkreis Ostholstein-Stormarn-Nord angetreten.

Mit 34,8 Prozent der Erststimmen hat sich Sebastian Schmidt das Direktmandat im Wahlkreis Ostholstein - Stormarn-Nord gesichert und zieht für die CDU in den Bundestag ein. Die Christdemokraten gewannen den Wahlkreis mit deutlichem Vorsprung und holten gut 31 Prozent der Zweitstimmen. Dahinter landete die SPD mit knapp 20 Prozent, gefolgt von AfD, Grünen und Linkspartei. Schmidt zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir sind deutlich über dem Bundestrend und das ist ein großartiger Erfolg. Und am Ende hat das Ergebnis gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger im Wahlkreis wirklich einen Politikwechsel wollen, mit zügigen Koalitionsverhandlungen und einer schnellen Regierungsbildung. Deutschland hat viele Herausforderungen, viele Lösungen wollen wir schaffen, und da dürfen wir nicht viel Zeit verlieren."

Privat und politisch aktiv

Sebastian Schmidt ist 1993 in Oldenburg geborgen und in Ostholstein fest verwurzelt. Er ist ausgebildeter Bankkaufmann und staatlich geprüfter Betriebswirt. In der Kommunalpolitik engagiert er sich als stellvertretender Landrat. Seine Schwerpunkte liegen auf Wirtschafts- und Familienförderung sowie dem Ausbau einer nachhaltigen Infrastruktur. Schmidt engagiert sich privat und politisch in seiner Heimat. Er setzt sich für Transparenz und Bürgernähe ein.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2025 | 09:30 Uhr