Neuer Bundestag: Denise Loop (Grüne) aus Heide ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:22 Uhr Seit 2021 ist Denise Loop im Bundestag und konnte in der Politik viel aus ihrem Beruf als Sozialarbeiterin einbringen. Sie will für mehr Investitionen in Bildung und soziale Infrastruktur kämpfen.

Mit 10,9 Prozent hat Denise Loop (Grüne) im Wahlkreis Nordfriesland - Dithmarschen Nord zwar ein schlechteres Ergebnis geholt als bei der vergangenen Bundestagswahl (14,3 Prozent). Für die 30-Jährige reicht das aber, um über die Landesliste ihrer Partei wieder nach Berlin zu gehen. Dort will sie sich zum Beispiel für eine Erhöhung des Mindestlohns und eine Kindergrundsicherung sowie mehr Investitionen in Bildung und soziale Infrastruktur einsetzen.

In Dithmarschen Zuhause

Aufgewachsen in Beidenfleth in Sichtweise des Kernkraftwerks Brokdorf (Kreis Steinburg), lebt Denise Loop heute mit ihrer Familie in Heide (Kreis Dithmarschen). Erste Kontakte zu den Grünen knüpfte sie auf einer Anti-Atomkraftdemo, seit 2010 ist sie in der Partei aktiv. Bereits während ihrer Schulzeit in Glückstadt gründete sie allerdings die Grüne Jugend mit und war eine Zeit lang darin aktiv. Nach ihrem Studium arbeitete sie als staatlich anerkannte Sozialarbeiterin. Zudem bezeichnet sich Loop als "Pfadfinderin aus Leidenschaft" - jedes Jahr fährt sie deshalb mit Gruppen ins Sommerlager.

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl Grüne Kreis Dithmarschen