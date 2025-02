Bundestagswahl 2025 in SH: Truels Reichardt (SPD) im Bundestag Stand: 24.02.2025 09:30 Uhr Bislang war Truels Reichardt (SPD) vor allem auf Kommunal- und Kreisebene aktiv. Jetzt will er sich im Bundestag um den Erhalt kommunaler Kliniken sowie die marode Schienen- und Straßeninfrastruktur kümmern.

Truels Reichardt lebt mit seiner Frau und einem Sohn in Mildstedt (Kreis Nordfriesland). Er ist 30 Jahre alt und arbeitet als staatlich anerkannter Sozialpädagoge bei den "Husumer Horizonten", einem Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Reichardt ist Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion in Nordfriesland und ist bei den Kommunalwahlen 2018 und 2023 jeweils direkt in den nordfriesischen Kreistag und in die Gemeindevertretung von Mildstedt gewählt worden. Seinen Nordfriesland - Dithmarschen Nord konnte er nicht gewinnen, stattdessen zieht er über die Landesliste in den Bundestag ein.

Krankenhausversorgung und Reform der Schuldenbremse

In Berlin will Truels Reichardt sich jetzt besonders um die marode Schienen-, Straßen- sowie Hafeninfrastruktur kümmern. Zudem sieht er einen Schwerpunkt seiner Arbeit bei der Krankenhausversorgung auf dem Land. Um Investitionen zu finanzieren, will er auch für eine Reform der Schuldenbremse kämpfen.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Bundestagswahl Kreis Dithmarschen