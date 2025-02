Neuer Bundestag: Truels Reichardt (SPD) aus Mildstedt ist gewählt Stand: 24.02.2025 20:27 Uhr Bislang war Truels Reichardt vor allem auf Kommunal- und Kreisebene aktiv. Im Bundestag will er sich unter anderem um den Erhalt kommunaler Kliniken kümmern.

Mit 20,4 Prozent hat Truels Reichardt (SPD) deutlich weniger Stimmen geholt als sein direkter CDU-Kontrahent Leif Bodin mit 32,7 Prozent. Auch im Vergleich zum SPD-Ergebnis im Wahlkreis Nordfriesland - Dithmarschen Nord bei der vergangenen Bundestagswahl ist das ein Minus von mehr als sieben Prozent. Trotzdem reicht es für Reichardt, um über die Landesliste in den Bundestag einzuziehen. Er zeigte sich zufrieden mit seinem Ergebnis, das über dem Zweitstimmen-Ergebnis der SPD liege: "Wenn der Bundestrend der eigenen Partei so desaströs ist, dann ist es nicht überraschend, dass man einen Wahlkreis wie diesen nicht direkt gewinnt", so Reichardt.

Krankenhausversorgung und Reform der Schuldenbremse

Truels Reichardt lebt mit seiner Frau und einem Sohn in Mildstedt (Kreis Nordfriesland). Er ist 30 Jahre alt und arbeitet als staatlich anerkannter Sozialpädagoge bei den "Husumer Horizonten", einem Träger von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. In Berlin will Truels Reichardt sich jetzt besonders um die marode Schienen-, Straßen- sowie Hafeninfrastruktur kümmern. Zudem sieht er einen Schwerpunkt seiner Arbeit bei der Krankenhausversorgung auf dem Land. Um Investitionen zu finanzieren, will er auch für eine Reform der Schuldenbremse kämpfen.

