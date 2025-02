Bundestagswahl 2025 in SH: Sven Wendorf (AfD) im Bundestag Stand: 24.02.2025 08:00 Uhr Der Norderstedter Verwaltungsfachangestellte ist seit 2018 Mitglied des Segeberger Kreistags. Jetzt zieht er für den Wahlkreis Segeberg - Stormarn-Mitte in den Bundestag ein.

Nach seiner Ausbildung in der Kommunalverwaltung hat sich Sven Wendorf für vier Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr verpflichtet. 2017 ist er in die AfD eingetreten. Seit 2018 sitzt er für die AfD im Segeberger Kreistag und ist unter anderem Mitglied im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport. Außerdem ist er seit 2018 in der Stadtvertretung Norderstedt tätig. Gebürtig kommt der Verwaltungsfachangestellte aus Lübeck. Seit gut zwanzig Jahren wohnt der 52-Jährige in Norderstedt und ist dort seit 2022 der Vorsitzende der AfD-Fraktion.

Politischer Schwerpunkt: Striktere Migrationspolitik

Politisch fordert Sven Wendorf eine striktere Migrationspolitik. So können in seinen Augen die Sozialsysteme und der Wohnungsmarkt entlastet werden. Außerdem soll dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestärkt werden. Außerdem fordert der 52-Jährige einen massiven Bürokratieabbau und Steuererleichterungen. So will er das Leben der Bürger und Unternehmen im Land erleichtern.

