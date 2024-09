Stand: 20.09.2024 16:05 Uhr Traditioneller Staffellauf auf dem Buniamshof in Lübeck

Am Freitag hat in Lübeck der traditionelle Staffeltag stattgefunden: Die ersten Läufer auf dem Buniamshof starteten bereits morgens. Der Staffeltag hat in der Hansestadt eine lange Tradition, er fand bereits zum 75. Mal statt. Deshalb gab es für alle einen Jubiläumspullover als Geschenk. 151 Teams traten in diesem Jahr an. Etwa 8.000 Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte waren am Buniamshof zusammengekommen, um die Läufer anzufeuern. Die Wettbewerbe endeten am späten Nachmittag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Freizeitsport