Stand: 13.11.2024 16:30 Uhr Zweiter Brandanschlag auf Bäckerei in Pinneberg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13.11.) hat es in einer Bäckerei in Pinneberg zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen gebrannt. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Einem Sprecher zufolge hat es bereits nach dem ersten Brand Hinweise darauf gegeben. Einige Zeugenaussagen hätten die Vermutung mittlerweile untermauert. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Nacht niemand. Die Polizei Segeberg bittet um Hinweise von Anwohnerinnen, Anwohnern und Zeugen, die "verdächtige Wahrnehmungen" gemacht haben.

