Stand: 21.09.2024 11:58 Uhr Zwei Verletzte nach Messerstichen in Kiel-Gaarden

In Kiel sind gestern zwei Menschen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Am Nachmittag waren im Stadtteil Gaarden nach Angaben der Polizei fünf Männer in Streit geraten. Die beiden Opfer - 18 und 26 Jahre alt - mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die mutmaßlichen Täter wurden festgenommen. Die Ursache des Streits ist noch unklar.

