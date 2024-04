Stand: 25.04.2024 10:14 Uhr Zwei Verletzte bei Feuer in Kisdorf

Beim Brand eines Hauses in Kisdorf (Kreis Segeberg) sind zwei Menschen verletzt worden. Zudem entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 250.000 Euro. In der Nacht zu Donnerstag hatte sich der Brand vermutlich in einer Sauna im Keller des Haues entwickelt, die Flammen breiteten sich schnell auf das gesamte Gebäude aus. Die beiden Verletzten kamen in eine Klinik.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.04.2024 | 08:30 Uhr