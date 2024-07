Stand: 04.07.2024 14:35 Uhr Zwei Schwerverletzte - Auto kracht in Rellingen gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall in Rellingen (Kreis Pinneberg) sind am Donnerstagmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war eine Autofahrerin in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht. Sie und ein weiterer Insasse wurden eingeklemmt. Beide mussten von der Feuerwehr befreit werden und kamen in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist den Einsatzkräften zufolge noch unklar. Die Strecke zwischen Pinneberg und Ellerau (Kreis Pinneberg) musste an der Stelle für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

