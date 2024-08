Stand: 28.08.2024 08:18 Uhr Zwei Prozesse wegen versuchten Mordes in Flensburg

Vor dem Landgericht in Flensburg beginnen am Mittwoch zwei Prozesse mit dem Vorwurf des versuchten Mordes. Ein Angeklagter soll vor einem Jahr in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) mehrfach mit einem Tafelmesser auf seine Ex-Freundin eingestochen und gesagt haben, er wolle sie töten. Beide hatten sich zuvor getrennt. Die Polizei konnte eingreifen. Im zweiten Fall soll ein Mann in einem Mehrfamilienhaus in Schleswig Benzin über die Tür einer Wohnung und durch den Briefkastenschlitz gegossen und dieses angezündet haben. Dort hatten sich zwei Menschen aufgehalten.

