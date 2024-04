Stand: 08.04.2024 10:17 Uhr Zwei Motorradunfälle in Südholstein am Wochenende

Am Wochenende hat es zwei schwere Motorradunfälle gegeben. Am Sonntag stürzte ein 27-Jähriger in Lentföhrden (Kreis Segeberg), nachdem er die Kontrolle über sein Motorrad in einer Kurve verloren hatte. Er wurde nach Angaben der Rettungskräfte lebensgefährlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Sonnabend verunglückte ein Mann auf der A23 bei Rellingen (Kreis Pinneberg) und verletzte sich schwer. Die Autobahn wurde gesperrt und der Fahrer mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 08:30 Uhr