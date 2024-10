Stand: 08.10.2024 16:29 Uhr Zu viel Diebstahl: U-Bahnhöfe Norderstedt bleiben Kontrollbereich

In Norderstedt (Kreis Segeberg) hat die Polizei die U-Bahnhöfe Garstedt und Norderstedt Mitte bis mindestens zum Jahresende weiter zu Kontrollbereichen erklärt. Das bedeutet, dass dort auch ohne Verdachtsmoment Personen- und Taschenkontrollen durchgeführt werden dürfen. Dies sei notwendig, weil es in den Bahnhofsbereichen vermehrt zu Straftaten komme. Besonders Diebstähle würden ein gravierendes Problem darstellen. Die Polizei hofft, dass die Kontrollbereiche Kriminelle abschrecken. Laut Polizei werden die Kontrollbereiche bereits seit mehreren Jahren immer wieder verlängert.

Auch in Pinneberg hat die Polizei den Kontrollbereich nach eigenen Angaben gerade bis Ende des Jahres verlängert. In Elmshorn soll die Entscheidung dazu in den kommenden Tagen fallen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg