Stand: 13.06.2024 14:45 Uhr Zivilfahrzeug der Polizei verunglückt

Auf dem Weg zu einer Drogenrazzia in Börnsen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist ein Zivilfahrzeug der Hamburger Polizei verunglückt. Der Polizist am Steuer hatte nach Angaben seiner Kollegen Mittwochabend auf der B207 beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen und prallte frontal damit zusammen. Beide Fahrer wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Durchsuchungsaktion in Börsen fand trotzdem statt. Zwei mutmaßliche Drogenhändler wurden vorläufig festgenommen, außerdem stellten die Beamten Beweismittel sicher.



Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2024 | 16:30 Uhr