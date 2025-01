Stand: 03.01.2025 09:55 Uhr Zietenstraße in Lübeck nach Wasserrohrbruch gesperrt

Die Zietenstraße im Lübecker Stadtteil St. Jürgen ist nach einem Rohrbruch gesperrt. Nach Angaben der Leitstelle hat sich am Donnerstagnachmittag in Höhe der Einmündung zur Yorckstraße ein kleiner See gebildet. Nach ersten Angaben des Netzbetreibers handelt es sich um eine kleine Leitung. Die Auswirkungen auf die Versorgung sind dementsprechend gering. Bauarbeiter haben die Fahrbahn, die zum Teil unterspült war, geöffnet. Die Leitung muss ausgetauscht werden. Bis die Straße wieder freigegeben wird, kann es noch bis Anfang kommender Woche dauern. Die Gehwege sind nicht gesperrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck