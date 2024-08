Stand: 13.08.2024 16:21 Uhr Zeugenaufruf nach Diebstahl im Seniorenheim

Die Kieler Polizei sucht Zeugen nach zwei Einbrüchen in Mönkeberg (Kreis Plön). Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner eines Seniorenheims hatten am Sonntagabend bemerkt, dass ihnen Sachen geklaut wurden. Zuvor war ihnen ein junger Mann in der Einrichtung aufgefallen. Sie verständigten die Polizei. Daraufhin konnten die Beamten einen 24-jährigen Mann festnehmen. Er hatte Diebesgut aus dem Seniorenheim und von einem weiteren Einbruch dabei. Das Amtsgericht erließ einen Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön