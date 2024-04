Stand: 09.04.2024 15:54 Uhr Zeugen gesucht: Polizei vermutet illegales Straßenrennen in Kiel

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls vom Montag auf der Holtenauer Hochbrücke in Kiel. Gegen 13.25 Uhr fuhren nach Zeugenaussagen ein Pkw und ein Motorrad mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Prinz-Heinrich-Straße in Richtung Holtenau. Der unbekannte Autofahrer überholte das Motorrad und drängte es an die linke Leitplanke. Die Polizei geht von einem verbotenen Straßenrennen aus. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kiel zu melden.

