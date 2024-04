Stand: 14.04.2024 11:03 Uhr Zahl der Konfirmationen in SH stark gesunken

In Schleswig-Holstein stehen nach Angaben der Kirchen im April und Mai wieder mehrere tausend Konfirmationen und Firmungen an. Die Zahl der Konfirmationen ist in den letzten Jahren laut Statistik jedoch stark gesunken. Vor zehn Jahren gab es im Land noch etwa 2.200 Feiern, dieses Jahr fast nur noch halb so viele.

Landespastorin Annika Woydack vermutet, es gebe heute einfach weniger Jugendliche als früher. Zudem würden viele Eltern nicht mehr so häufig mit ihren Kindern in den Gottesdienst gehen. "Das liegt natürlich daran, dass wir eine hohe Entkirchlichung haben. Es ist nicht mehr selbstverständlich, dass ich mich konfirmieren lasse. Also wenn Sie im städtischen Kontext gucken, dann muss ich mich teilweise rechtfertigen, warum ich denn dahin gehe", so die Pastorin.

Bessere Angebote für Kinder und Jugendliche

Einige Kirchengemeinden versuchen mit besonderen Angeboten dem Trend entgegen zu steuern, zum Beispiel mit Konfi-Freizeiten und Kirchencamps. Das Ergebnis: Dort, wo es die Angebote gibt, gibt es auch mehr Konfirmanden als anderswo.

