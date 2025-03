Stand: 07.03.2025 08:25 Uhr Zahl der Grenzpendler zwischen Dänemark und SH stabil

Zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark ist die Zahl der Pendlerinnen und Pendler im vergangenen Jahr stabil geblieben. Wie das Regionskontor Sønderjylland-Schleswig mitteilt, fuhren rund 12.000 Deutsche, die nicht in Dänemark wohnen, dorthin zur Arbeit. Gut die Hälfte davon pendelte in die südliche Region Sydermark. Auch im Vorjahr lag die Zahl etwa in dem Bereich. Andersrum sieht die Situation allerdings anders aus: Von Dänemark pendelten im vergangenen Jahr nur rund 590 Dänen zur Arbeit nach Deutschland, davon knapp 430 nach Schleswig-Holstein.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 16:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.03.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg Kreis Schleswig-Flensburg