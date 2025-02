Stand: 18.02.2025 09:49 Uhr Wolfgang-Borchert Schule in Itzehoe: Unterricht bald in Containern

Ab den Osterferien werden Schülerinnen und Schüler der Wolfgang-Borchert Schule in Itzehoe (Kreis Steinburg) zum Teil in Schulcontainern unterrichtet. Die 72 Schulcontainer werden in dieser Woche aufgestellt. Hintergrund: Das alte Schulgebäude ist schadstoffbelastet. Nun wird saniert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg