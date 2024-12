Stand: 06.12.2024 09:20 Uhr Wohltätigkeitsaktion in Schleswig zum Nikolaustag

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gibt es am Freitag eine Wohltätigkeitsaktion zum Nikolaustag. Beim Weihnachtshaus der Familie Sturcz können Kinder ihre mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken befüllten Stiefel wieder abholen. Der Garten und das Haus sind mit rund 80.000 Lichtern geschmückt. Zudem werden auch Waffeln und Punsch verkauft. "Mein Vater macht das für die Kinder. Er möchte einfach dieses Strahlen in den Augen sehen", erzählt Jana Sturcz. Ihr Vater hatte vor einigen Jahren angefangen das Haus nach amerikanischem Vorbild zu dekorieren. "Früher war mir das immer alles ein bisschen unangenehm. Mittlerweile bin ich selber Mama und weiß, mein Vater macht das für die Kinder", erzählt Sturcz.

Finanziert wird die Aktion durch den Verkauf von Punsch und Gebäck. Dazu kommen noch Spenden. Alles, was an Geld übrig bleibt geht an die Hundestaffel in Schleswig. Dafür hatte die Familie Sturcz eine Abstimmung auf Social Media gemacht.

