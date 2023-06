Windkraft in SH: Fällt der zweite Regionalplan? Stand: 06.06.2023 07:39 Uhr Den mühsam erarbeiteten Regionalplan für den Landesnorden hat das Oberverwaltungsgericht in Schleswig bereits für ungültig erklärt. Jetzt geht es um die Windkraftflächen im mittleren Schleswig-Holstein. Der Ausgang ist offen.

von Peer-Axel Kroeske

Vom Grundsatz her gilt die Windkraftplanung in Schleswig-Holstein als vorbildlich. Während andere Bundesländer erst jetzt beginnen, die Verteilung der Flächen zu sortieren, traten in Schleswig-Holstein bereits 2012 die ersten Regionalpläne dazu in Kraft. Diese sollen nach einheitlichen Kriterien regeln, welche Flächen landesweit in Frage kommen. Wildwuchs wird damit verhindert, Investoren bekommen Sicherheit beim Planen - so das Ziel.

Windkraftgegner und -befürworter wollen gemeinsam Regionalpläne kippen

Der Teufel steckt allerdings im Detail: Wenn Klagen Erfolg haben, kippt die gesamte Planung für einen großen Bereich. Das war 2015 der Fall und droht sich jetzt zu wiederholen. Für den Raum Flensburg und die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg hat das Oberverwaltungsgericht bereits die neuen Regionalpläne für ungültig erklärt. Eine Erweiterung von zwei auf drei Prozent der Landesfläche für die aktuellen Klimaziele ist ohnehin nötig, so dass eine Überarbeitung ansteht. Doch das dauert mindestens bis 2026. Vorerst ist die Branche verunsichert. Bis neue Pläne in Kraft sind, will das Innenministerium Zeit gewinnen: Gegen die OVG-Entscheidung werden alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Erstaunlich ist nun: Windkraftgegner und -befürworter klagen Seite an Seite gegen die Regionalpläne.

Elsdorf-Westermühlen: Seeadler verhinderte Windpark

Die Investoren wollen oft erreichen, dass zusätzliche Flächen genehmigt werden. Beim ersten Planungsraum ging es unter anderem um frühere Landschaftsschutzgebiete in Nordfriesland. Im zweiten Planungsraum, über den nun heute mündlich verhandelt wird, wendet sich laut Gericht eine private Antragstellerin gegen die Aussparung ihrer Potenzialfläche. Diese liegt westlich der Gemeinde Elsdorf-Westermühlen (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Fläche zunächst aufgrund eines Seeadlerhorstes verkleinert wurde. Die verbleibende Restfläche von weniger als fünf Hektar hatte dann eine zu geringe Gesamtgröße und fiel damit komplett aus dem Plan.

Krummbek: Abbstandsregeln verhindern spätere Bebauung

Die Gemeinde Krummbek (Kreis Plön) will dagegen eine Fläche für Windparks verhindern. In diesem Fall verhindert Bebauung nicht Windkraft. Stattdessen verhindern die Anlagen aufgrund der Abstandsregeln eine künftige Bebauung, sobald sie stehen. Die Entscheidung im ersten Planungsraum hat laut Gericht keinerlei Präzedenzwirkung auf die jetzige Verhandlung, da es hier um andere Sachverhalte geht.

Auch mit dem dritten Planungsraum im Süden Schleswig-Holsteins wird sich das Gericht voraussichtlich bald befassen. Für diese Region wurden allein 43 Anträge eingereicht.

