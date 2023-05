Stand: 30.04.2018 15:23 Uhr Schleswig-Flensburg: Leben im Landarzt-Idyll

Der Kreis Schleswig-Flensburg ist mit seiner Größe die Nummer zwei in Schleswig-Holstein. Er hat eine Fläche von 2.071 Quadratkilometern. Wie der Nachbarkreis Nordfriesland und die kreisfreie Stadt Flensburg grenzt der Kreis im Norden an Dänemark. Natürliche Grenzen sind die Flensburger Förde, die Ostsee, die Schlei und die Eider.

Ostseestrände, Museen und Störche als Attraktionen

Reizvoll für Urlauber ist der Museumsstandort Schleswig. Er lockt mit den Schleswig-Holsteinischen Landesmuseen auf Schloss Gottorf und dem Wikinger-Museum Haithabu. Hinzu kommt der Dom mit seinem Bordesholmer Altar. Weitere Sehenswürdigkeiten im Kreis: Schloss Glücksburg, die Wallanlagen des Danewerk bei Schleswig sowie die Ostseestrände in der Region Angeln. Neben dem Meer ist bei Touristen und Wassersportlern auch der Ostseefjord Schlei beliebt. Hier liegt auch Kappeln. Diese Stadt und ihr Umland wurden als Drehort für die TV-Serie "Der Landarzt" deutschlandweit bekannt. In der Eider-Treene-Sorge-Niederung liegt das Storchendorf Bergenhusen. Mit rund 20 Paaren brüten dort mehr Störche als in jeder anderen Gemeinde Deutschlands. So lockt Bergenhusen auch zahlreiche Touristen an.

Schleswig gilt als "Gerichtshauptstadt" im Norden

Die mittelständisch geprägte Wirtschaft des Kreises ist eng mit Flensburg und dem Wirtschaftsraum Ostsee verbunden. Zu den wichtigen Branchen gehört die Ernährungsindustrie. Sie verarbeitet Milch, Fleisch und Fisch. Bedeutend sind auch Handwerk und Handel sowie der Dienstleistungsbereich. In der Kreisstadt Schleswig an der Schlei haben viele hohe Gerichte ihren Sitz: das Oberlandesgericht, das Oberverwaltungsgericht und das Landessozialgericht. Im prächtigen "Roten Elefanten", wie das große Gerichtsgebäude genannt wird, arbeitet auch der Generalstaatsanwalt des Landes.

Zahlen, Daten, Fakten

Sitz der Kreisverwaltung: Schleswig

Schleswig Adresse: Flensburger Straße 7, 24837 Schleswig

Flensburger Straße 7, 24837 Schleswig Telefon: (04621) 870

(04621) 870 Kfz-Kennzeichen: SL

SL Fläche: 2.071,33 km²

2.071,33 km² Einwohnerzahl (Dezember 2016): 198.685

198.685 Arbeitslosenquote (April 2018): 5,5 Prozent

5,5 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 5.772

5.772 Landrat: Wolfgang Buschmann (parteilos)

