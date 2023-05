Stand: 30.04.2018 15:13 Uhr Flensburg: Das Tor nach Skandinavien

Am westlichen Ende der Flensburger Förde, unmittelbar an der dänischen Grenze, liegt die nördlichste Stadt Deutschlands. Flensburg ist nach Kiel und Lübeck mit rund 94.200 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Schleswig-Holstein. Mit rund 56 Quadratkilometern ist sie größer als die Insel Manhattan in New York (47), aber kleiner als der Starnberger See in Bayern (57).

Skandinavisches Flair seit Jahrhunderten

Die deutsch-dänische Geschichte hat Flensburg maßgeblich geprägt. Viele Jahrhunderte war das Herzogtum Schleswig und damit Flensburg Lehen des dänischen Königs. Mit der Annexion durch die Preußen wurden Schleswig und Holstein eine preußische Provinz. Die reichte bis an die Königsau in das heutige Dänemark. In einer Abstimmung wurde 1920 der Grenzverlauf zwischen Deutschland und Dänemark neu festgelegt. Nordschleswig wurde als Sütjütland Teil des Königsreiches. Die Flensburger stimmten für den Verbleib im Deutschen Reich. Damit wurde die Stadt an der Förde eine Grenzstadt. Die Nähe zum Nachbarland ist noch immer an jeder Ecke zu spüren. In der Stadt gibt es mehrere dänische Schulen, dänische Kulturvereine und sogar eine dänische Tageszeitung. Mehrere Hundert Millionen Euro werden jährlich im Grenzhandel umgesetzt.

Handelsstadt an der Förde

Wirtschaftliche Schwerpunkte der in Flensburg ansässigen Unternehmen liegen in der mobilen Kommunikation, im Maschinen- und im Schiffbau. Auch einige Reedereien haben sich an der Förde niedergelassen. Insgesamt bieten etwa 5.000 Firmen in der kreisfreien Stadt rund 40.000 Arbeitsplätze. An der Universität und der Fachhochschule lernen mehr als 7.000 Studierende. Eng verbunden mit der Fördestadt sind auch das Flottenkommando in Glücksburg, die Marineschule Mürwik und die Schule für Strategische Aufklärung.

Über die Grenzen hinaus ist auch die SG Flensburg-Handewitt bekannt. Der Verein gehört seit Jahren zu den Top-Clubs der Handball-Bundesliga. Der SC Weiche Flensburg 08 steht vor dem Sprung von der Fußball-Regionalliga in die Dritte Liga.

700-jährige Geschichte

Da Flensburg im Zweiten Weltkrieg kaum zerstört wurde, finden Besucher in der hübschen Altstadt noch viele Spuren der 700-jährigen Geschichte: enge Gassen, große Plätze und traditionsreiche Kaufmannshöfe. Einen Schwerpunkt bilden Gebäude im Stil der Backsteingotik wie die St. Marien- oder die St. Nikolai-Kirche. Ein Großteil der Sehenswürdigkeiten verteilt sich auf den Abschnitt zwischen Nordertor und Südermarkt, einer Fußgängerzone.

Zahlen, Daten, Fakten

Stadtverwaltung: Rathaus Flensburg

Rathaus Flensburg Adresse: Rathausplatz 1, 24931 Flensburg

Rathausplatz 1, 24931 Flensburg Telefon: (0461) 85 0

(0461) 85 0 Kfz-Kennzeichen: FL

FL Fläche: 56,74 km²

56,74 km² Einwohnerzahl (Januar 2017): 94.236

94.236 Arbeitslosenquote (April 2018): 8,8 Prozent

8,8 Prozent Arbeitslosenzahl (April 2018): 4.459

4.459 Oberbürgermeisterin: Simone Lange (SPD)

Simone Lange (SPD) Bürgermeister: Henning Brüggemann (parteilos)

