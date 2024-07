Stand: 31.07.2024 09:20 Uhr Wieder mehr Rettungsschwimmer in Schönhagen

Das Ostseebad Schönhagen in der Gemeinde Brodersby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zieht eine positive Bilanz: Demnach gebe es wieder ausreichend Rettungsschwimmer. Noch vor einigen Jahren konnte der Badebetrieb am Strand nicht aufrecht erhalten werden, weil es zu wenige Retter gab. Seit 2022 können Rettungsschwimmer dort direkt am Strand in insgesamt vier Wohnungen kostenlos wohnen, wenn sie in der Zeit als Rettungsschwimmer arbeiten.

Bürgermeister Dieter Olma (Demokratische Initiative freie Wählerschaft) betont, dass die Kooperation mit der DLRG die Wünsche der Rettungsschwimmer mehr bedacht habe: "Es geht nicht nur um den Schlafplatz für die Leute, sondern auch um die Lebenssituation." Es sei die Möglichkeit geschaffen worden, die Unterbringung so zu gestalten, dass Wohnungen für Pärchen und auch ein Apartment mit vier Schlafplätzen für Familien angeboten werden können.

