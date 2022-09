Hochhausbrand in Wedel: Sieben Verletzte Stand: 04.09.2022 13:05 Uhr Am Sonntagmorgen brach in einem Hochhaus in Wedel (Kreis Pinneberg) ein Feuer aus. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich.

Nach Angaben der Feuerwehr wählten mehrere Anwohner gegen 9 Uhr den Notruf, weil es im fünften Obergeschoss des sogenannten Studentenhochhauses in der Feldstraße brannte.

AUDIO: Feuer am Sonntagmorgen in Wedel (1 Min) Feuer am Sonntagmorgen in Wedel (1 Min)

Menschen aus Haus gerettet

Laut Feuerwehr rückten drei Löschzüge, fünf Rettungswagen und zwei Notärzte an. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich noch mehrere Menschen im Haus. Sie wurden von den Feuerwehrleuten aus dem Gebäude gebracht. Es sei bereits Rauch durch Türrahmen in die Wohnungen eingedrungen, berichtete die Feuerwehr. Weil der Rauch teilweise den Fluchtweg über das Treppenhaus abschnitt, setzten die Retter auch Drehleitern ein, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen.

Mehrere Verletzte im Krankenhaus

Bei dem Brand wurden sieben Menschen verletzt. Bei einem von ihnen besteht laut Feuerwehr Lebensgefahr, die Person habe schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Bei vier weiteren Verletzten bestehe der Verdacht auf eine Rauchvergiftung. Am Sonntagmorgen war bereits bekannt geworden, dass eine 32 Jahre alte Frau sowie ein 68 Jahre alter Mann in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Das Feuer war nach kurzer Zeit gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. Angaben zum Sachschaden gab es zunächst nicht.

