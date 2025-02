Stand: 26.02.2025 08:30 Uhr Wie sicher ist Brunsbüttel?

Der neu geschaffene Präventionsrat in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) soll frühzeitig Probleme zum Beispiel in Sachen Kriminalität erkennen und Handlungsempfehlungen für die Verwaltung entwickeln. Bis Sonntag noch können Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage der Stadt in einer Umfrage etwa von Erfahrungen mit Diebstählen oder von Ecken und Plätzen berichten, die auf sie beängstigend wirken, so Gesa Dierks von der Stadt. Es gehe darum, zu sensibilisieren und auch rechtzeitig etwas machen zu können. Und um überhaupt rechtzeitig etwas machen zu können müsse der Präventionsrat und die Akteure wissen, wo der Schuh letztendlich drückt und da brauche es einfach die Unterstützung der Bürger und Bürgerinnen von Brunsbüttel, so Gesa Dierks weiter. Bislang haben 170 Menschen die Umfrage ausgefüllt.

Mittlerweile gibt es in einigen Gemeinden sogenannte Präventionsräte. Zum Beispiel in Marne, der Region Albersdorf (Kreis Dithmarschen) oder Itzehoe (Kreis Steinburg).

