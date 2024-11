Stand: 01.11.2024 09:57 Uhr Wie bewerten Itzehoeher ihre Stadt? Umfrage gestartet

Was gefällt den Itzehoerinnen und Itzehoern an ihrer Stadt (Kreis Steinburg) und wo sehen sie Verbesserungspotenzial? Jetzt gibt es die Möglichkeit, die Stadt Itzehoe per Telefon zu bewerten. Studierende der Fachhochschule Westküste entwickelten dafür einen Fragenkatalog. Das Marktforschungsinstitut Krämer aus Münster in Nordrhein-Westfalen wird in den kommenden Wochen zahlreiche Itzehoerinnen und Itzehoer anrufen und sie zu ihrer Heimatstadt befragen. Die Anrufe haben die Vorwahl 0251 für Münster und die Teilnahme ist freiwillig. Durch die Befragung erhoffe man sich Einblicke, wie die Menschen ihre Stadt aktuell wahrnehmen und ergänze den gerade laufenden Stadtentwicklungsprozess, so Stadtmanager Lars Büttner.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Steinburg