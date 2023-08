Wesselburen: Feuer in Getreidesilo ist schwer zu löschen Stand: 29.08.2023 10:12 Uhr Ein etwa 40 Meter hoher Getreidesilo in Wesselburen hat in der Nacht zum Dienstag Feuer gefangen. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Tonnen von Getreide "füttern" die Flammen.

Nach Angaben der Regionalleitstelle der Feuerwehr brannte in den frühen Morgenstunden die Trocknungsanlage auf einer mittleren Ebene des Silos in Wesselburen (Kreis Dithmarschen). 30 Tonnen Getreide sind dort gelagert. Von dort rutscht das Getreide Stück für Stück in das Trocknungslager nach und heizt das Feuer immer wieder an. Rund 60 Einsatzkräfte sind mit den Löscharbeiten beschäftigt. Es kommt immer wieder zu starken Rauchentwicklungen. Anwohner sollen laut Feuerwehr weiter Fenster und Türen schließen.

Feuerwehr versucht, an Klappe heranzukommen

Die Einsatzkräfte probieren nun, die Klappe des Trocknungslagers zu schließen, damit kein neues Getreide nachrutschen kann. Es sei aber äußerst schwierig, an diese Stelle zu kommen, sagte Ole Kröger von der Feuerwehr. Offenbar besteht auch die Gefahr, dass der Silo platzen könnte, sollte zu viel Wasser ins Innere gelangen.

Verletzt wurde bei dem Brand bislang niemand. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei vermutlich im sechsstelligen Bereich.

Auf Fehmarn hat das Löschen eine Woche gedauert

Zwischenzeitlich hatten die Einsatzkräfte überlegt, die Flammen mit Kohlendioxid zu löschen. Diese Idee wurde wieder verworfen, weil es vor Ort an entsprechendem Gerät fehlt. Angefordert wurde jetzt ein Teleskop-Arm aus Rendsburg, um das Feuer besser von oben bekämpfen zu können.

Die Feuerwehr geht von einem langen Einsatz aus. Bei einem Silobrand auf Fehmarn vor gut einem Jahr dauerte es eine Woche, bis das Feuer vollständig gelöscht war.

