"Werner"-Festival: DNA-Test soll Vergewaltigung aufklären

Anfang September ist eine 19 Jahre alte Frau beim Musik- und Motorsportfestival "Werner"-Rennen in Hartenholm im Kreis Segeberg vergewaltigt worden. Die Polizei hatte bereits wenige Tage nach der Tat zwei Phantombilder veröffentlicht, um nach den mutmaßlichen Tätern zu suchen. Danach meldeten sich Zeugen mit Bildern und Videos von Personen, die den Verdächtigen ähnlich sehen, bei der Polizei. Diese Hinweise wurden in vergangenen Wochen von den Ermittlern genauer überprüft. Jetzt werden all diejenigen, die als mögliche Täter in Frage kommen, angeschrieben und per Speichelprobe zum Reihen-DNA-Test aufgefordert. Den entsprechenden Beschluss hatte das Amtsgericht Kiel erlassen.

DNA-Tests nach Vergewaltigung in Hartenholm NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.11.2019 12:00 Uhr Autor/in: Doreen Pelz Knapp drei Monate nach der Vergewaltigung einer 19-Jährigen beim "Werner"-Rennen in Hartenholm ist eine DNA-Reihenuntersuchung geplant. Den entsprechenden Beschluss hat das Amtsgericht Kiel erlassen.







Tat ereignete sich am 1. September im Toilettenbereich

Zu weiteren Details, etwa wie viele Männer zu dem DNA-Test aufgerufen werden, wollten sich die Ermittler nicht äußern. Die junge Frau war am 1. September von zwei Männern vergewaltigt worden. Die beiden Unbekannten sollen die Tat im Bereich der Toiletten auf einer Campingfläche begangen haben, wie die Polizei damals mitteilte. Danach flüchteten sie.

Polizei veröffentlichte Phantombilder

Beide Männer sollen im Alter zwischen 30 und 40 Jahren sein. Der Mann mit grauem T-Shirt wird als ungefähr zwei Meter groß und mit schlanker, trainierter Statur beschrieben. Er soll einen Dreitagebart, sehr kurze dunkle Haare und Segelohren haben. Der zweite Mann soll ein rotes T-Shirt getragen haben. Er soll 1,80 Meter groß sein, einen Vollbart und einen dicken Bauch ("Bierbauch") haben. Seine Haare sollen kurz und dunkelblond sein.

