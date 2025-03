Stand: 07.03.2025 08:45 Uhr Werkstatttag gegen Rassismus an Bordesholmer Schule

Unter dem Motto "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" findet am Freitag (7.3.) an der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ein Werkstatttag zum Thema Rassismus statt. Unterschiedliche Referenten wollen mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen, sagt Lehrerin Catharina Zitzewitz. Dazu gehört auch ein Überlebender des rassistischen Brandanschlags von Mölln 1992. "Wir haben einfach über die letzten Jahre immer mehr auch Flüchtlinge aus dem Ausland bei uns in der Schule aufgenommen und haben gesehen, dass das Zusammenleben wunderbar klappen kann, wenn alle wissen, dass dadurch keine Gefahr entstehen kann", erklärt Zitzewitz weiter.

