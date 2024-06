Stand: 07.06.2024 09:43 Uhr Werftstraße in Kiel bis Sonntagabend gesperrt

Von Freitagmorgen ist die Werftstraße am Kieler Ostufer bis Sonntagabend wegen Asphaltierungsarbeiten zwischen der Franziusallee und der ehemaligen Esso-Tankstelle in beiden Richtungen gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, wird der Verkehr über den Ostring umgeleitet. Daher müssen Autofahrende auch dort mit Beeinträchtigungen rechnen. Radfahrerinnen und Radfahrer wird empfholen, durch den Werftpark in Richtung Zentrum zu fahren.

Bauarbeiten für bessere Radverbindung auf dem Ostufer

Entlang der Straße verbreitert die Stadt momentan auf der gesamten Strecke den Radweg. Ab dem 17. Juni wird es eine weitere Sperrung geben, damit der dritte Bauabschnitt eine neue Asphaltdecke bekommt. Zum Beginn der Kieler Woche am 22. Juni soll die Werftstraße aber wieder frei sein.

