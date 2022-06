Weltblutspendetag: UKSH bittet eindringlich um Blutspenden Stand: 13.06.2022 15:27 Uhr Zeitgleich zum Weltblutspendetag am 14. Juni schlägt das UKSH in Kiel erneut Alarm: Der vorhandene Bestand an Blutkonserven reiche nicht aus, um den Bedarf zu decken. Es drohen OP-Verschiebungen.

Wie wichtig Blutspenden sein können, zeigt die Geschichte von Jana Lenz aus Garbek (Kreis Segeberg). Sie hat sowohl eine Leber- als auch eine Stammzellentransplantation hinter sich. Ohne Blutspenden wäre die 43-Jährige heute nicht am Leben.

Statistisch gesehen ist laut dem Deutschen Roten Kreuz jeder dritte Bundesbürger mindestens einmal in seinem Leben auf ein Blutprodukt angewiesen, doch nur 3,5 Prozent der Deutschen gehen Blut spenden. Das Rote Kreuz spricht von einer "kritischen Versorgunglage". Im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) in Kiel ist die Situation so brenzlig, dass womöglich bald Operationen verschoben werden müssen.

Pro Woche fehlen etwa 200 Blutkonserven

Schon vor einigen Wochen hatte das UKSH gemeldet, dass weniger Menschen Blut spenden als für den laufenden Betrieb benötigt wird. Die fehlenden Spenden würde man über Blutspendedienste ausgleichen, erklärte der Leiter des UKSH Blutspendezentrums, Dr. Sven Ole Schuster.

Dass sich an der Situation seitdem nichts geändert hat, macht Holger Hennig, stellvertretender Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am UKSH Lübeck deutlich:

"Es wird nicht besser. Und die Urlaubszeit kommt erst noch." Holger Hennig, stellvertretender Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin am UKSH Lübeck

Auch in der vergangenen Woche habe man an den Standorten Kiel und Lübeck 200 Blutskonserven mehr verbraucht als reingekommen seien. Und noch immer kaufe das UKSH einen Teil der Konserven vom Deutschen Roten Kreuz zu. Doch auch dort werden die Lieferungen aktuell gekürzt. Ein Grund, warum zur Zeit so wenig Menschen Blut spenden, ist laut UKSH weiterhin Corona. Denn erst sechs Wochen nach einem positiven Test darf wieder gespendet werden.

Zum Weltblutspendetag (14.6.) bittet das UKSH daher noch einmal eindringlich, Blut zu spenden. Über ein Online-Formular können Termine beim UKSH frühestens eine Woche im Voraus gebucht werden. Das DRK bietet dagegen auch kurzfristige Termine in Neumünster, Rendsburg, Böklund und Schleswig an.

DRK-Blutspende am 14.6. in Schleswig-Holstein Ort Anschrift Zeitraum Termine Böklund Auenwaldschule, Stolker Str. 4, 24860 16:00 - 19:30 Uhr Terminbuchung Neumünster Holstenhallen, Justus-von-Liebig-Str. 2-4, 24537 14:00 - 19:00 Uhr Terminbuchung Rendsburg Bildungszentrum, Lilienstraße 20-28, 24768 11:30 - 15:30 Uhr Terminbuchung Schleswig Institut Schleswig, Rote-Kreuz-Weg 5, 24837 14:00 - 19:00 Uhr Terminbuchung

