Welche Parteien in SH gegen den Trend Mitglieder gewonnen haben Stand: 08.01.2024 18:56 Uhr In Schleswig-Holstein waren 2023 weniger Menschen Mitglied in einer der größeren Parteien als im Jahre zuvor. In den einzelnen Parteien ist die Lage verschieden: SPD und FDP verlieren stark, während CDU, Grüne und AfD gewinnen.

von Friederike Hoppe

Ein Großteil der Parteien in Schleswig-Holstein verliert Mitglieder. Den größten Rückgang verzeichnet die SPD. Im Jahr 2023 verließen knapp 660 Menschen die Partei. Die FDP meldet einen Mitgliederschwund von gut 350 Austritten, der SSW verzeichnet 39 Parteimitglieder weniger als im Vorjahr. Bei der CDU, den Grünen sowie der AfD zeigt sich ein entgegengesetzter Trend: Diese Parteien verzeichnen mehr Mitglieder, wie eine Anfrage von NDR Schleswig-Holstein ergab.

Mitgliedszahlen der Parteien in Schleswig-Holstein 2023:

SPD : 14.489 Mitglieder, 659 Austritte

: 14.489 Mitglieder, 659 Austritte CDU : 17.562 Mitglieder, 87 neue Mitglieder

: 17.562 Mitglieder, 87 neue Mitglieder Grüne : 5.747 Mitglieder, 58 neue Mitglieder

: 5.747 Mitglieder, 58 neue Mitglieder FDP : 2.990 Mitglieder, 353 Austritte

: 2.990 Mitglieder, 353 Austritte SSW : 3.164 Mitglieder, 39 Austritte

: 3.164 Mitglieder, 39 Austritte AfD: 1.200 Mitglieder, 300 neue Mitglieder

CDU mitgliederstärkste Partei im Land

Die CDU bleibt mit 17.562 Mitgliedern die größte Partei im Land und blickt im vergangenen Jahr ein positives Mitgliederwachstum. 87 Menschen sind der Partei 2023 beigetreten. 2022 zählte die Partei 17.475 Mitglieder, davon 74,4 Prozent männlich und 25,6 Prozent weiblich. 2023 stieg der Anteil der weiblichen Mitglieder dann auf rund 26 Prozent. Für den Kieler Politikprofessoren Wilhelm Knelangen ist das ein beachtenswerter Trend. Er macht vor allem Daniel Günther für diese Entwicklung verantwortlich. Günther habe es als Landesvorsitzender geschafft, seine Partei attraktiv zu machen und der Partei ein Image gegeben, das zwischen den traditionellen konservativen Teilen und den Menschen im ländlichen Raum vermittle, so Knelangen. Auch die Grünen melden 58 mehr Mitglieder als im Vorjahr, bei der AfD wuchs der Landesverband um rund 30 Prozent.

SPD verliert die meisten Mitglieder

Den größten Mitgliederschwund verzeichnet die SPD mit rund 660 Austritten bei aktuell 14.489 Mitgliedern. "Die SPD hier in Schleswig-Holstein hat, wie alle anderen Landesverbände auch, damit zu kämpfen, dass sich Menschen nicht mehr so stark angezogen fühlen. Das betrifft die Parteien in ähnlicher Weise wie die Gewerkschaften, die Kirchen, aber selbst Sportvereine. Überall dort, wo es in gewisser Weise darum geht, sich ehrenamtlich für Dinge einzusetzen, von denen man nicht unmittelbar persönlich profitiert, haben wir eine rückläufige Tendenz", so Knelangen.

Bei der letzten Landtagswahl musste die SPD eine schwere Niederlage hinnehmen. Mit 16 Prozent erreichte die Partei einen historischen Tiefstand. Auch bei der Kommunalwahl war die Partei nicht erfolgreich, sie verzeichnete das schlechteste Ergebnis einer Kommunalwahl für die SPD.

Wähler begeistern sich für viele Themen wie Klimaschutz

"Im Falle der SPD und der CDU kommt hinzu, dass das völlig überalterte Organisationen sind. Die meisten Mitglieder der SPD sind in den 70er-Jahren eingetreten", erklärt Knelangen. Bei den Grünen zeigt sich eine andere Entwicklung, so der Politikwissenschaftler: Junge Menschen bis 30 Jahre seien in großem Umfang zur grünen Partei gegangen, im Unterschied zur SPD. "Wenn man sich dann die Frage stellt, was muss man tun, damit man attraktiv ist für Wählerinnen und Wähler, dann ist es nicht nur die Methode Günther. Da ist offensichtlich auch eine Begeisterung für viele Themen, die bei Günther gar nicht so ausgeprägt waren, insbesondere alles, was mit Klimaschutz, Umweltschutz und gesellschaftlicher Vielfalt zu tun hat", so Knelangen.

Zudem habe die Partei weniger mit überalterten Mitgliedern zu kämpfen. Das zeigt auch eine Anfrage bei den Grünen in Schleswig-Holstein. Dort liegt das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 50 Jahren, berichtet der Landesvorsitzende der Grünen, Gezi Freitag. Die Partei zählt derzeit 5.747 Mitglieder, davon rund 45 Prozent weiblich, 53 Prozent männlich.

AfD: "Nie da gewesene Dynamik"

Der AfD-Landesverband meldet eine "seit 2013 nie da gewesene Dynamik". 2023 wuchs der Landesverband um knapp 30 Prozent auf rund 1.200 Mitglieder. Ein Großteil der neuen Mitglieder gehört dabei zur Altersgruppe zwischen 35 und 50 Jahren und sind zum großen Teil Handwerker, Selbstständige oder Angestellte aus der Baubranche oder dem produzierenden Gewerbe, wie die Partei erklärt.

Die Partei begründet das Wachstum "in der heftig kritisierten Politik der Bundesregierung, insbesondere auf den Feldern Energie, Steuern und Zuwanderung - aber auch in landespolitischen Themen wie Bildung, Verkehr und Belastung der Kommunen durch Wirtschaftsflüchtlinge. Die Menschen haben das berechtigte Gefühl, dass ihre Leistung von der aktuellen Politik nicht belohnt wird", so ein Sprecher der Partei.

Politik muss wieder Ort der Problemlösung werden

Die aktuellen Proteste im Land sieht Knelangen vor allem als Kritik an den etablierten Parteien. "Wenn ich auf die gesellschaftlichen Proteste blicke, Landwirte, aber auch Klimaschützer, dann bleibt der Eindruck, dass die Politik wichtige Probleme nicht benennt und anpackt. Das ist zum Teil glaube ich, ein völlig übertriebenes Urteil. Denn eine Krise, wie wir sie gegenwärtig erleben, hat die Bundesrepublik so vermutlich auch noch nicht erlebt. Aber die Stimmung ist da."

Künftig darf es für die Parteien nicht nur darum gehen, Mitglieder zu werben, sagt Knelangen. "Es geht darum, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in die Politik haben. Die Parteien müssen wieder als Ort der Problemlösung angesehen werden", so Knelangen.

