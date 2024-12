Stand: 27.12.2024 16:15 Uhr Weiterbau der A20 könnte laut Projektgesellschaft 2025 fortgesetzt werden

Es ist wohl eines der umstrittensten Infrastrukturprojekte des Landes: Der Weiterbau der A20. Seit Jahren endet die Autobahn kurz vor Bad Segeberg (Kreis Segeberg), jetzt könnte es entscheidend voran gehen. Nach Angaben der zuständigen Planungsgesellschaft DEGES könnte im ersten Quartal 2025 der benötigte Planfeststellungsbeschluss erteilt werden.

"Natürlich kann ein solcher Beschluss immer beklagt werden. Wir sind allerdings ziemlich sicher, dass wir den Beschluss so vorbereitet haben, dass diese Klagen wenig Aussichten auf Erfolg haben", so DEGES-Sprecher Ulf Evert. Für den dritten Abschnitt gab es bereits einen Planfeststellungsbeschluss. Diseser wurde vor gut zehn Jahren durch das Bundesverwaltungsgericht gekippt, weil laut Gericht die Flugrouten der Fledermäuse am Kalkberg bei Bad Segeberg damals nicht ausreichend berücksichtigt wurden.

