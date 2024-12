Stand: 27.12.2024 09:12 Uhr Weihnachtsmarkthütten in Flensburg werden abgebaut

In Flensburg hat der Abbau der ersten Weihnachtsmarkthütten auf dem Südermarkt begonnen. Die Firma Fjord Hütten bringt 15 Stände zurück ins Lager in Bramstedtlund (Kreis Nordfriesland), während andere Buden bis nach Silvester auf dem Holm und in der Großen Straße bleiben. Das Unternehmen ist aktuell europaweit im Einsatz und baut Stände in mehreren Städten ab, darunter Hamburg und in der Schweiz. Fjord Hütten verleiht jährlich rund 500 Hütten. Der Flensburger Weihnachtsmarkt bleibt offiziell bis zum 31. Dezember geöffnet.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2024 | 08:30 Uhr