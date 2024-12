Stand: 21.12.2024 16:57 Uhr Weihnachtsmänner auf Motorrädern in Kiel

In Kiel waren am Sonnabend rund 1.000 Weihnachtsmänner und -frauen auf Motorrädern unterwegs. Bei dem weihnachtlichen Korso ging es nicht nur um den Spaß am Fahren, sondern auch um den guten Zweck. Jedes Jahr werden mit der Fahrt auch Spenden gesammelt. In diesem Jahr gehen die Spenden an den Verein Förde Lütten, der sich für benachteiligte Kinder einsetzt.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 21.12.2024 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel