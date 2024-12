Stand: 18.12.2024 16:39 Uhr Weihnachtsferien-Start: Stauwarnung für die Ostsee-Region

Am Mittwoch war der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein. Ab Freitag beginnen auch in allen anderen Bundesländern die Ferien. Dadurch wird es voraussichtlich in den Tourismus-Hotspots entlang der Lübecker Bucht wieder voller. Auch auf den Straßen drohen Staus, warnt der ADAC. Besonders betroffen sind die Küstenstrecken Richtung Ostsee. Auf der A1 behindern Baustellen den Verkehr, unter anderem zwischen Bad Schwartau und Pansdorf sowie zwischen Scharbeutz und Eutin. Auch am Parkplatz Ostseeblick zwischen Heiligenhafen und Fehmarn (Kreis Ostholstein) wird gebaut. Der ADAC rät Weihnachtsurlaubern, den Freitag als Reisetag zu meiden. Günstiger sei es, erst am Sonntag oder Dienstag zu starten – idealerweise sogar an Heiligabend selbst. So lassen sich lange Wartezeiten im Stau vermeiden.

