Stand: 04.04.2025 07:40 Uhr Landgericht Lübeck: Mordprozess zum Femizid in Büchen geht weiter

Vor dem Landgericht Lübeck geht am Freitag (4.4.) der Mordprozess gegen einen 60-jährigen Mann weiter, der im vergangenen Herbst seine Ex-Frau in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) getötet haben soll. Bisher haben Polizisten und Angehörige ausgesagt - darunter auch der Sohn des Mannes. Am Waldrand zwischen Büchen und Witzeeze im Kreis Herzogtum Lauenburg fand die Polizei 2024 im September die Leiche einer Frau. Die Lübecker Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und konnte die Leiche als die 55-jährige Ex-Frau des Angeklagten identifizieren. Der Ex-Mann der Toten sitzt seitdem in Lübeck in Untersuchungshaft. Ende Mai will das Landgericht das Urteil sprechen.

Weitere Informationen Frau an Wanderweg in Büchen erschossen: Ex-Mann gibt Schüsse zu Der 60-jährige Mann sagte vor Gericht, er habe seine Ex-Frau im vergangenen Herbst mit mehreren Schüssen getötet. mehr

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 16:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck Kreis Herzogtum Lauenburg