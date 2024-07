Stand: 05.07.2024 08:52 Uhr Wedeler Schülerband tritt bei Hafenfest auf

Heute beginnt in Wedel (Kreis Pinneberg) das Hafenfest. NDR Schleswig-Holstein ist Medienpartner. Am Schulauer Hafen sind zwei Bühnen aufgebaut, dort tritt am Sonnabend zum Beispiel die Schülerband "Abgedreht" vom Johann-Rist-Gymnasium auf. Mit ihrem Song "Unsere Zukunft" hat die Gruppe beim bundesweiten Songcontest "Dein Song für eine Welt" gewonnen. Die Band besteht aus 15 Schülerinnnen und Schülern. In ihrem Song geht es um die Themen Umwelt und Zukunft. Das Wedeler Hafenfest geht bis Sonntagnachmittag.

