Stand: 11.12.2024 15:24 Uhr Wasserrohrbruch in der Manhagener Allee in Ahrensburg

Autofahrer und Autofahrerinnen in und um Ahrensburg (Kreis Stormarn) müssen sich aktuell auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund ist laut Stadt ein Wasserrohrbruch am Dienstag in der Manhagener Allee - eine der Verbindungsstraßen zwischen Stadt und Autobahn 1. Wegen der Reparaturarbeiten ist die Straße erst mal nur in Richtung Zentrum befahrbar. Stadtauswärts müssen Autofahrer Umwege fahren. Die Verantwortlichen von Hamburg Wasser gehen davon aus, dass die Baustelle im Laufe des Freitags wieder abgebaut werden kann. Es sei bereits schon frisch asphaltiert worden. Auch die Haushalte hätten alle wieder Wasser, so der Sprecher. Warum genau die Leitung kaputt gegangen ist, konnte der Sprecher des Wasserversorgers nicht sagen.

