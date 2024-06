Stand: 11.06.2024 10:01 Uhr Wartungsarbeiten an der Fehmarnsundbrücke

An der Fehmarnsundbrücke (Kreis Ostholstein) werden Wartungsarbeiten vorgenommen. Bei dem inzwischen in die Jahre gekommenen Wahrzeichen Schleswig-Holsteins werden die Seile getauscht. Diese sind bis zu 53 Meter lang und bis zu fünf Tonnen schwer, teilte die Projektleiterin der Deutschen Bahn Grit Scholz NDR SH mit: "Im Normalfall würde man die Brücke dafür sperren, damit man genug Hebewerkzeuge einsetzen kann." Für die aktuellen Wartungsarbeiten werde die Brücke aber nicht gesperrt. "Wir müssen mit extrem geringen Baustellenlasten arbeiten und müssen genau überlegen, was wir für ein Hebewerkzeug anwenden können, damit der Vekehr weiterlaufen kann", sagte Scholz.

