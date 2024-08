Stand: 28.08.2024 14:47 Uhr Walküren-Ausstellung auf Schloss Gottorf gut besucht

Die Landesmuseen auf Schloss Gottorf in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) verbuchen einen großen Erfolg: Sie konnten am Mittwoch den 25.000. Besucher der Sonderausstellung der portugiesischen Künstlerin Joana Vasconcelos begrüßen. Sechs bunte, gehäkelte und gestrickte Riesenfiguren aus Stoff hängen in der Reithalle - die sogenannten Walküren. Vier weitere Installationen sind im Schloss, eines auch in der Schlosskapelle, ohne Extraticket zugänglich. Die Walküren-Ausstellung ist noch bis Anfang November auf Schloss Gottorf zu sehen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Schleswig-Flensburg