Wahl-O-Mat auf Tour in SH: Wahlentscheidungshilfe analog Stand: 06.02.2025 13:26 Uhr Wo kann ich den Wahl-O-Mat nutzen? Heute startet das Tool für die Bundestagswahl 2025 im Internet - aber auch analog: unter anderem in Kiel, Lübeck, Flensburg, Schleswig und in Bad Segeberg.

Heute schaltet die Bundeszentrale für politische Bildung den Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2025 im Internet frei. Er ist eine Online-Wahlentscheidungshilfe, bei der unentschiedene Wählerinnen und Wähler ihre politische Einstellung anhand verschiedener Thesen mit den Positionen der Parteien abgleichen können. Dazu bewerten sie die jeweilige These mit "stimme zu", "stimme nicht zu" oder "neutral". Anschließend wird errechnet, wie hoch die Übereinstimmungen mit den jeweiligen Parteien sind. Eine analoge Variante des Wahl-O-Mats ist ab heute in Schleswig-Holstein unterwegs.

Schleswig: Der "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" soll Gespräche eröffnen

Heute ist der "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" von 10 bis 16 Uhr in der Stadtbücherei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Auch bei der analogen Variante nehmen die Teilnehmenden Stellung zu Thesen, indem sie "stimme zu", "stimme nicht zu" oder "neutral" auswählen. Mit Klebepunkten können Wähler dann ihre Entscheidung auf großen Plakatwänden sichtbar machen. So können die eigenen Thesen auch mit denen der anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern diskutiert werden. Auch die eigenen Positionen können beim "Wahl-O-Mat zum Aufkleben" mit denen der Parteien abgeglichen werden: Die Klebezettel werden hierbei durch ein Lochkartensystem ausgelesen und so das persönliche Ergebnis errechnet.

Weitere Termine bis zur Bundestagswahl am 23. Februar

Das Team des Landesbeauftragten für politische Bildung bringt den Wahl-O-Mat vom 6. bis 21. Februar 2025 auf Marktplätze, in Schulen und Einkaufszentren in ganz Schleswig-Holstein. Am Freitag ist der Wahl-O-Mat in Wedel (Kreis Pinneberg) an der Volkshochschule zu Gast. In der kommenden Woche gibt es Termine in Kiel, Niebüll (Kreis Nordfriesland), Flensburg und Bad Segeberg (Kreis Segeberg).

Alle Wahl-O-Mat-Termine in Schleswig-Holstein

In der Regel können die Termine in der Zeit von 10 bis 16 Uhr besucht werden. Die Termine in Schulen und im Jugendaufbauwerk Flensburg sind nicht öffentlich.





Freitag, 07. Februar : VHS Wedel, ABC Str. 3, Wedel (Kreis Pinneberg)

: VHS Wedel, ABC Str. 3, Wedel (Kreis Pinneberg) Montag, 10. Februar : Friedrich-Paulsen-Schule, Niebüll (Kreis Nordfriesland)

: Friedrich-Paulsen-Schule, Niebüll (Kreis Nordfriesland) Dienstag, 11. Februar : Foyer Audimax in der Christian-Albrechts-Universität, Christian-Albrechts-Platz 4, Kiel

: Foyer Audimax in der Christian-Albrechts-Universität, Christian-Albrechts-Platz 4, Kiel Mittwoch, 12. Februar : Jugendaufbauwerk Flensburg

: Jugendaufbauwerk Flensburg Donnerstag, 13. Februar : Stadtbücherei, Oldesloerstraße 20, Bad Segeberg (Kreis Segeberg)

: Stadtbücherei, Oldesloerstraße 20, Bad Segeberg (Kreis Segeberg) Freitag, 14. Februar : Herold-Center, Berliner Allee 40 B, Norderstedt (Kreis Segeberg)

: Herold-Center, Berliner Allee 40 B, Norderstedt (Kreis Segeberg) Montag, 17. Februar : Friedrich-List-Schule, Lübeck

: Friedrich-List-Schule, Lübeck Dienstag, 18. Februar : Werner-Heisenberg-Gymnasium, Heide (Kreis Dithmarschen)

: Werner-Heisenberg-Gymnasium, Heide (Kreis Dithmarschen) Mittwoch, 19. Februar : VHS in der Flensburg Galerie, Holm 57 - 61, Flensburg

: VHS in der Flensburg Galerie, Holm 57 - 61, Flensburg Donnerstag, 20. Februar : Marion-Dönhoff-Gymnasium, Mölln (Kreis Ostholstein)

: Marion-Dönhoff-Gymnasium, Mölln (Kreis Ostholstein) Freitag, 21. Februar: Sophienhof, Sophienblatt 20, Kiel

