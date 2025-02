Bundestagswahl in SH: Wirtschaft ist eines der wichtigsten Themen Stand: 04.02.2025 19:19 Uhr Wie soll die lahmende Wirtschaft in Deutschland wieder in Gang kommen? Ein Unternehmer hat konkrete Vorstellungen - nicht alle decken sich mit dem, was die schleswig-holsteinischen Spitzenkandidaten nach der Bundestagswahl umsetzen wollen.

Wie es der Wirtschaft insgesamt geht, merken sie in der Logistik-Branche ziemlich schnell. Die Firma Voigt in Neumünster beobachtet, dass in den vergangenen Jahren weniger Waren transportiert wurden - ein Minus von etwa zehn bis 20 Prozent, schätzt Geschäftsführer Hannes Voigt. Dies sei ein Rückgang, "der eben auch ganz akut die Wirtschaft in Schleswig-Holstein schwächt."

Mittelstand sieht lange Liste von Problemen

Voigt wünscht sich, dass der Mittelstand gestärkt wird. Baustellen gebe es etliche, weniger Bürokratie und eine bessere Infrastruktur zum Beispiel. Oder auch der Dauerbrenner, die A20: "Das große Problem, was ich da sehe, ist einfach der bürokratische Aufwand dahinter. Das Vereins-Klagerecht zum Beispiel, das dafür sorgt, dass ein Ausbau der A20 einfach nicht umgesetzt werden kann."

Dazu kommt, gerade in der Logistikbranche, der Fachkräftemangel. Zehntausende Lkw-Fahrer fehlen in Deutschland. Bei Voigt merken sie das. Auch bei diesem Thema, sagt Hannes Voigt, würde Bürokratieabbau helfen. Etwa wenn es darum geht, ausländische Fachkräfte zu gewinnen: "Dass wir es einfach gar nicht schaffen, die Migranten frühzeitig in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das ist ein ganz großes Problem."

Und auch das Bürgergeld hält der Unternehmer für ein Hindernis, wenn es darum geht, Arbeitskräfte zu finden: "Das Bürgergeld macht natürlich die Arbeit unattraktiv. Es ist ein ganz falsches Signal", findet Vogt. Stattdessen, meint er, müssten gerade in den niedrigen und mittleren Lohnklassen die Steuern gesenkt werden, um das Signal zu senden: Leistung lohnt sich.

Für Geschäftsführer Hannes Voigt ist das Wichtigste: eine klare Agenda der Politik, an der sich alle orientieren können. "Ich glaube, das würde uns als Unternehmen, aber eben auch der gesamten Gesellschaft guttun."

Die aktuelle Lage der Wirtschaft gehört laut unserer jüngsten Umfrage von #NDRfragt zu den wichtigsten Themen, die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner kurz vor der Bundestagswahl beschäftigen. Eine große Rolle spielen auch Sicherheitspolitik, Migration und Pflege - Themen, die NDR Schleswig-Holstein bis zur Wahl am 23. Februar ebenfalls noch beleuchten wird.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Bundestagswahl