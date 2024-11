W-LAN, Steckdosen und vollelektrisch: Der neue Akkuzug in Husum Stand: 14.11.2024 13:51 Uhr NAH.SH und die Nordbahn wollen in Zukunft auf der Linie der RB64 die Dieselloks vollständig durch klimafreundliche Akkuzüge ersetzen. Die Bahn hat dafür extra Ladeinfrastruktur aufgebaut.

Am Donnerstagvormittag ist die erste der neuen Akku-Loks aus dem Bahnhof in Husum (Kreis Nordfriesland) abgefahren. Ab sofort fährt der Zug testweise zwischen Husum und St. Peter-Ording. Er ist mit Steckdosen, W-LAN, mehr Barrierefreiheit und einem Fahrgast-Informationssystem ausgestattet. In Zukunft sollen solche elektrischen Züge auf der Strecke Dieselloks ersetzen.

Im Auftrag vom Land und NAH.SH hatte die Bahn vorher unter anderem in Husum und Tönning Oberleitungsinseln mit Ladeunterwerken gebaut. Dort wird der Akkuzug geladen. Dadurch muss nicht die gesamte Strecke durch Oberleitungen elektrifiziert werden.

Akkuzüge in SH auf dem Vormarsch

Insgesamt sind nun 53 Akkuzüge in Schleswig-Holstein im Einsatz. Sie werden bislang auf neun Linien eingesetzt. Alleine in diesem Jahr kamen folgende Strecken hinzu:

Rendsburg - Kiel

Eckernförde Kiel

Büsum - Heide - Neumünster

Neumünster - Bad Oldesloe

Flensburg - Schleibrücke Nord

Husum - St. Peter-Ording

Bis Mitte Dezember sollen laut Nah.SH auch auf den Strecken Husum - Kiel und Kiel - Schleibrücke Süd Akkuzüge fahren. Ab 2027 will NAH.SH zudem Fahrten nach Hamburg und Dänemark mit den Akku-Bahnen ermöglichen.

